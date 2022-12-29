"تقنية أبها" تنظم بطولة لكرة القدم بمشاركة 6 فرق تمثل أقسام الكلية

ويشارك في البطولة المتدربون المنتظمون في دبلوم وبكالوريوس الفترة الصباحية ويبلغ عددهم تقريباً 108 متدربين و22 مدرباً في مختلف اللجان والإدارات، حيث وزعت الفرق المشاركة على مجموعتين يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعب أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية والعكس والفائزان من هاتين المباراتين يلعبان على كأس عميد الكلية في نهاية الدورة .