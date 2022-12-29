"تقنية أبها" تنظم بطولة لكرة القدم بمشاركة 6 فرق تمثل أقسام الكلية

تنطلق يوم الأحد القادم، بطولة الكلية التقنية بأبها لكرة القدم على كأس عميد الكلية المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان وذلك على الملعب الرئيسي بفرع الكلية بحي البديع بمشاركة (6) ستة فرق تمثل أقسام الكلية التدريبية.
وتفصيلاً، تتمثل الفرق المشاركة في فريق التقنية الإدارية، وفريق تقنية الحاسب وفريق التقنية المدنية والمعمارية وفريق التقنية الكهربائية وفريق التقنية الميكانيكية وفريق تقنية المحركات والمركبات.
ويشارك في البطولة المتدربون المنتظمون في دبلوم وبكالوريوس الفترة الصباحية ويبلغ عددهم تقريباً 108 متدربين و22 مدرباً في مختلف اللجان والإدارات، حيث وزعت الفرق المشاركة على مجموعتين يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعب أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية والعكس والفائزان من هاتين المباراتين يلعبان على كأس عميد الكلية في نهاية الدورة .
من جانبه، عبر مشرف النشاط الرياضي بالكلية سعيد العمري عن شكره وتقديره لعميد الكلية المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان ووكيلي الكلية للتدريب سالم الغامدي ولشؤون المتدربين محمد ردعان الشهري على دعمهم المتواصل للنشاط الرياضي بالكلية.