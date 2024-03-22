جمعية ألزهايمر تطلق حملة "باب الرفقة" التوعوية التثقيفية الاجتماعية بكافة المناطق

أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر حملتها التوعوية التثقيفية التكاملية الاجتماعية لهذا العام في كافة مناطق المملكة، تحت عنوان: "باب رفقة غريق بينا ونجاته بيدينا"، وذلك إيمانًا من الجمعية بمدى أهمية تقديم خدمات صحية، وإنسانية، متكاملة لمرضى ألزهايمر، وذويهم.
وتشارك في الحملة فرق تطوعية من الجنسين، حيث تم تحضير الأجهزة والَمعينات الطبية في مقر الجمعية بالرياض.
وحرصت الجمعية على أن تغطي الحملة كافة مناطق المملكة ومحافظاتها، بما فيها المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية وكافة محافظاتها.
ويتمثل الهدف الرئيس للحملة، في إمداد الأسر التي ترعاها الجمعية بكافة المعينات الطبية والعينية في جميع مراحل المرض وإيصالها إلى منازلهم، وذلك في مختلف مناطق المملكة، فيما تسعى الأهداف التفصيلية للحملة، إلى تحقيق: نشر الوعي الصحي والنفسي والاجتماعي بين ذوي المرضى وأسره، وتثقيف الأسر على التعامل مع المرضى (عبر البروشورات والكتيبات التوعوية)، والتعريف بالجمعية وخدماتها والتأكد من شمول المرضى ضمن البرامج الخدمية، وتوضيح منظومة العمل الخيري المتكامل ضمن برنامج الشراكة الاستراتيجية، بالإضافة إلى إمداد الأسر بالمعينات الطبية والعينية (الكراسي المتحركة والأسرة الطبية) والأدوية والعلاجات التلطيفية والمكملات الغذائية للمرضى والهدايا العينية.
وترتكز فكرة مشروع الحملة انطلاقا من إيمان من الجمعية بأهمية تقديم خدمات متكاملة لأسر مرضى ألزهايمر والإشراف المباشر على الحالات التي تتبنى الجمعية مساندتها بمختلف الوسائل المتاحة، حيث تم إعداد الخطة الاستراتيجية للرعاية الصحية والاجتماعية بمرضى ألزهايمر وذويهم، بمختلف مناطق المملكة، ليتم إيصال المساعدات جميعها.
وتتمثل رؤية المشروع في الوصول إلى مجتمع يحتوي مرضى ألزهايمر من خلال تقديم خدمات صحية اجتماعية تكاملية عالية الجودة للمرضى ألزهايمر المواطنين في مختلف أنحاء المملكة ومحافظاتها.
ويمكن الاستفسار والتواصل مع الجمعية، على مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer.