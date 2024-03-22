جمعية ألزهايمر تطلق حملة "باب الرفقة" التوعوية التثقيفية الاجتماعية بكافة المناطق

ويتمثل الهدف الرئيس للحملة، في إمداد الأسر التي ترعاها الجمعية بكافة المعينات الطبية والعينية في جميع مراحل المرض وإيصالها إلى منازلهم، وذلك في مختلف مناطق المملكة، فيما تسعى الأهداف التفصيلية للحملة، إلى تحقيق: نشر الوعي الصحي والنفسي والاجتماعي بين ذوي المرضى وأسره، وتثقيف الأسر على التعامل مع المرضى (عبر البروشورات والكتيبات التوعوية)، والتعريف بالجمعية وخدماتها والتأكد من شمول المرضى ضمن البرامج الخدمية، وتوضيح منظومة العمل الخيري المتكامل ضمن برنامج الشراكة الاستراتيجية، بالإضافة إلى إمداد الأسر بالمعينات الطبية والعينية (الكراسي المتحركة والأسرة الطبية) والأدوية والعلاجات التلطيفية والمكملات الغذائية للمرضى والهدايا العينية.