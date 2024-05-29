محافظ ظهران الجنوب يزور منزلًا تعرض لانفجار غاز

زار محافظ ظهران الجنوب عبدالله محمد أبو سراح، بعد ظهر اليوم الأربعاء، منزل المواطن محمد حسن آل عاطف الوادعي، المصاب في انفجار غاز، الجمعة الماضية، بحي العطف بظهران الجنوب.
ونجا "الوادعي"، بفضل الله وكرمه، من الإصابات، وهو أحد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أصيبت في الانفجار زوجته وابنه بحروق خطيرة من الدرجة الثانية، على إثرها نقلوا لمستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها الخاص.
وقد تجول محافظ ظهران الجنوب في المنزل، وشاهد آثار الانفجار الذي خلّف أضرارًا كبيرة، واطمأنّ على الحالة "آل عاطف" بعد خروجهم من المستشفى، واستمع إلى سبب الحادث؛ وهو تسرب الغاز داخل المطبخ.
وعبّر المحافظ "أبو سراح" عن حزنه لما آل إليه هذا الانفجار، والذي أتى بقدرٍ من رب العالمين، والحمد لله على كل حال، مؤكدًا وقوفه ومساندته للمصابين، راجيًا من الله العلي القدير لهم الشفاء العاجل.
ومن جهةٍ أخرى قدّم أشقّاءُ المصاب شكرَهم وتقديرهم للمحافظ على اهتمامه وحرصه على متابعة حالة شقيقهم الذين تمنّوا لزوجته وابنه الشفاء العاجل، وجعل ما أصابهم رفعة لدرجاتهم.