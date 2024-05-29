محافظ ظهران الجنوب يزور منزلًا تعرض لانفجار غاز

وقد تجول محافظ ظهران الجنوب في المنزل، وشاهد آثار الانفجار الذي خلّف أضرارًا كبيرة، واطمأنّ على الحالة "آل عاطف" بعد خروجهم من المستشفى، واستمع إلى سبب الحادث؛ وهو تسرب الغاز داخل المطبخ.