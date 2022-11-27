مؤسسة "العنود" تقيم حفل ختام برنامج "توحيد ووحدة"

بحضور الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية بمؤسسة الأميرة العنود؛ أقيم اليوم حفل ختام برنامج توحيد ووحدة بتكريم منسقي مدن التمكين المحلي المشاركين في نسخة البرنامج للعام الحالي، حيث يأتي البرنامج سنوياً بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي بهدف تنفيذ أنشطة وفعاليات ومبادرات تطوعية في مختلف مناطق المملكة.
شهد الاحتفال حضور الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود، الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، ومنسقي مدن التمكين من مختلف مناطق ومحافظات المملكة وهم: (الرياض، القصيم، الأحساء، الجوف، حائل، رفحاء، حفر الباطن، رابغ، الطائف، أملج، أبها، القنفذة، بيشة، نجران، بدر).
وأتى برنامج توحيد ووحدة العام الحالي معززاً للانتماء الوطني، وغارساً للمبادئ والقيم الوطنية، ومحافظاً على التراث الإسلامي النفيس ومُهتماً باللغة العربية؛ حيث حقق مخرجات البرنامج 6555 مستفيداً و436 متطوعاً بأكثر من 2560 ساعة تطوعية، وبمشاركة 106 شركاء نجاح.
يذكر أن عدد المتطوعين بمؤسسة الأميرة العنود تجاوز 300 ألف متطوع ومتطوعة وخلال هذا العام فقط تخطى المتطوعون حاجز الـ 1794 متطوعاً ومتطوعة.
وتسعى مؤسسة الأميرة العنود إلى الوصول الشامل وفقاً لرؤية المملكة 2030 في المحافظة على الهوية الوطنية السعودية والوصول إلى مليون متطوع.