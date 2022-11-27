مؤسسة "العنود" تقيم حفل ختام برنامج "توحيد ووحدة"

شهد الاحتفال حضور الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود، الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، ومنسقي مدن التمكين من مختلف مناطق ومحافظات المملكة وهم: (الرياض، القصيم، الأحساء، الجوف، حائل، رفحاء، حفر الباطن، رابغ، الطائف، أملج، أبها، القنفذة، بيشة، نجران، بدر).