محافظ مرات يفتتح موسم الشتاء السادس ويُدشّن كتاب "مرات على طريق قوافل الحج

افتتح محافظ مرات سند آل حفيظ – نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض – موسم شتاء محافظة مرات السادس، وسط حضور رسمي وثقافي شهد إطلاق فعاليات ومعارض متنوعة تستمر ثمانية أيام.
ودشّن "آل حفيظ" فور الافتتاح كتاب الأديب عبدالله الضويحي بعنوان "مرات على طريق قوافل الحج"، حيث تم توزيع نسخ مجانية للزوار.
وأعقب ذلك جولة في أروقة المعرض الرئيس، الذي ضم أكثر من 70 عارضًا من الجهات المختلفة، بينها أكثر من 50 عارضًا زراعيًا بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، مع تنوّع لافت في المشاركات هذا العام.
وزار المحافظ أجنحة الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي ونادي كميت، قبل التوجّه إلى منطقة التبرع بالدم التي نفّذها مستشفى الملك فيصل التخصصي.
وانتقل الجميع بعدها إلى ساحة البوليفارد التي ضمّت أكثر من 100 عارض وأسرة منتجة، إلى جانب منطقة المسرح. كما افتتح آل حفيظ معرض فناني منطقة الرياض، الذي شارك فيه نخبة من أبرز الفنانين التشكيليين، واستمع إلى شرح من رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية الدكتورة هناء الشبلي.
وشهدت الجولة زيارة جادة البوليفارد التي ضمّت عربات الأطعمة (فود ترك)، ثم القرية الحجازية التي عرضت موروث منطقة مكة المكرمة ونالت استحسان الزوار.
ويأتي تنظيم موسم شتاء مرات هذا العام من جمعية التنمية بمحافظة مرات، فيما قدّمت بلدية المحافظة دورًا محوريًا كشريك استراتيجي. كما شارك مستشفى مرات، وجمعية الهلال الأحمر، ومرور مرات والجهات الأمنية في تنظيم الحركة والفعاليات.
ورعت شركة أسمنت المدينة المهرجان رسميًا، بينما شارك في الرعاية الماسية كل من: رجل الأعمال محمد سليمان السليم، ومؤسسة خالد بن سليمان السليم، وشركة تحسين فحول النخيل الزراعية.
وشارك في الرعاية الذهبية: الدكتور عبدالرحمن السويدان، والشيخ حمد بن غديف القحطاني، والشيخ محمد بن ناصر السلطة، والمهندس سعود السليم، إضافة إلى شركة العواد للعود.
وقدّمت مياه ريڤا المياه مجانًا داخل أجنحة الموسم، إلى جانب مشاركة حلويات حازم. كما تولّت جمعية الدعوة تنظيم مُصلّى الرجال في ساحة البوليفارد.
وتتواصل فعاليات الموسم لمدة ثمانية أيام عبر أنشطة ثقافية وفنية وتراثية متنوعة تستهدف مختلف شرائح الزوار.