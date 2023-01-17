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القنفذة.. 90 ألفًا و800 مستفيد من "طوارئ نمرة" خلال 2022
وما يزيد على 8500 بعيادات مستشفى القنفذة
قدمت "طوارئ" مستشفى نمرة العام، خدماتها لـ90833 مستفيدًا، و126623 وصفة طبية، و512 استشارة دوائية خلال العام 2022.
ووصل عدد مراجعي العيادات الخارجية 37567 مراجعًا، والفحوصات الإشعاعية 16101 فحص، وتنفيذ 1630 زيارة منزلية.
فيما قدّمت العيادات الخارجية بمستشفى القنفذة العام، خدماتها لـ8659 مستفيدًا، خلال ديسمبر 2022م، وبلغ عدد مراجعي الطوارئ 8220.
فيما وصل عدد الوصفات الطبية التي صُرفت 24888، وأجري 81328 فحصًا مخبريًّا، و4038 فحصًا إشعاعيًّا.
كما تم تنفيذ 592 زيارة منزلية للمرضى، وبلغ عدد الوحدات الدموية 250 وحدة من خلال حملات التبرع بالدم، خلال الفترة نفسها.