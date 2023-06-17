"تعليم جازان" تؤكد جاهزيتها لاختبارات أكثر من 163 ألف طالب وطالبة

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، استعداداتها لاستقبال 163585 طالبًا وطالبة على مقاعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1444هـ، صباح غد الأحد.
وتنطلق الامتحانات وسط منظومة تربوية متكاملة، وخطة تهيئة نفسية وإرشادية، وعدد من الزيارات الإشرافية للوقوف على جاهزية تلك المدارس، بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي.
وتستقبل مدارس "تعليم جازان" صباح غدٍ، أول أيام اختبارات نهاية العام الدراسي 65282 طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية، و48887 طالبًا وطالبة بالمرحلة المتوسطة، و46272 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية، إضافة إلى 132 طالبًا منتسبًا من الجنود المرابطين على حدود المملكة.
يأتي ذلك وسط منظومة إشرافية وتوجيهية متكاملة، بعد انتهاء المدارس من استعداداتها وفق التعليمات المنظمة بداية من الأسبوع الحادي عشر، واستكمالها لكل اختباراتها العملية والشفوية.
وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، تنفيذ خطة متكاملة؛ لضمان بيئة تعليمية وتربوية طيلة أيام اختبارات نهاية العام الدراسي، شملت تنفيذ خطة زيارات إشرافية ميدانية لجميع المدارس التابعة، بالتعاون بين إدارات الاختبارات والقبول والإشراف التربوي والتوجيه الطلابي والتعليم المستمر.
إضافة إلى مكاتب التعليم التابعة؛ لمتابعة الاستعداد لأعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث واستكمال المقررات الدراسية وتقويم التحصيل الدراسي للصفين الأول والثاني الابتدائي واكتمال إدخال درجات أعمال السنة ومواد التقويم المستمر والسلوك والمواظبة.
وقالت "تعليم جازان": إن خطة الزيارات الإشرافية تضمنت متابعة خطة التهيئة النفسية، والاطلاع على أعمال الطلبة في منصة "مدرستي" وأدلة ونظم الاختبارات، وآليات تنظيم العمل وتشكيل اللجان الخاصة بسير الاختبارات في المدرسة، والاطلاع على نماذج الاختبارات وجداول الاختبارات الشفوية والعملية والتحريرية، والاجتماع بمنسوبي المدارس، وحصر الطلبة ذوي الإعاقة وذوي الحالات الخاصة وطلبة الانتساب، ومعرفة الجهود المبذولة لتأدية اختباراتهم، إضافة إلى تنفيذ خطة إشرافية طيلة أيام الاختبارات.