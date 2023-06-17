"تعليم جازان" تؤكد جاهزيتها لاختبارات أكثر من 163 ألف طالب وطالبة

وتستقبل مدارس "تعليم جازان" صباح غدٍ، أول أيام اختبارات نهاية العام الدراسي 65282 طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية، و48887 طالبًا وطالبة بالمرحلة المتوسطة، و46272 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية، إضافة إلى 132 طالبًا منتسبًا من الجنود المرابطين على حدود المملكة.