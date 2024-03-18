بتنظيم نادي "نرى".. أبناء جمعية "كيان" على مائدة الإفطار بجامعة الأمير سلطان

احتضنت جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالتعاون مع نادي "نرى"، أبناء جمعية "كيان" للأيتام على مائدة الإفطار في جو ٍحميمي توفرت به كل الإمكانات التي تدخل السعادة على قلوب المستفيدين، حيث استمتع الجميع وأسرهم بالليلة الرمضانية الجميلة التي نظمها نادي "نرى" بالتعاون مع جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة.
وتفصيلاً، تناول أبناء جمعية "كيان" بالمأكولات والمشروبات والعصائر والحلويات في جوٍ من المرح والبهجة والسرور، وتضمنت الدعوة للإفطار أيضاً عدداً من الفعاليات المصاحبة منها المسابقات والأنشطة المتنوعة وأركان، وتمتع الأبناء بالألعاب الموجودة داخل المسرح الروماني والساحة الخارجية وقضوا وقتاً ممتعاً، وتم تقديم الهدايا لهم مع التقاط الصور.
وعبرت الأم البديلة "أم ضيء" عن سعادتها بهذه الليلة الرمضانية وقالت: دائماً جمعية كيان تفاجئنا في رمضان بالفطور الجماعي لأبنائنا وبناتنا، وكان الفطور جميل، وتجمع الأمهات الحاضنات والأبناء والبنات رائع، وكان مساء تسوده الروحانية والجميع سعيد وأبناؤنا منشرحو الصدر بالهدايا والألعاب، وقدمت لنا جميعاً هدايا نشكرهم عليها وجزاهم الله خيراً وجعل ذلك في ميزان حسناتهم.
وقالت الأم البديلة أم رغد: سعدنا بتجمعنا جميعاً مع بعضنا البعض وأبناؤنا مع إخوانهم كأسرة واحدة، الطعام لذيذ والاستقبال حافل، شكراً لجمعية كيان على كل ما تقدمه لنا ولأبنائنا وشكراً لجامعة الأمير سلطان.
وشكرت جمعية كيان جامعة الأمير سلطان ونادي "نرى" على دعوتهم أبناء كيان وأسرهم على طعام الإفطار وأثنت على مبادرتهم ودعت الله أن يكون ذلك في موازين أعمالهم.