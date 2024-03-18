بتنظيم نادي "نرى".. أبناء جمعية "كيان" على مائدة الإفطار بجامعة الأمير سلطان

احتضنت جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالتعاون مع نادي "نرى"، أبناء جمعية "كيان" للأيتام على مائدة الإفطار في جو ٍحميمي توفرت به كل الإمكانات التي تدخل السعادة على قلوب المستفيدين، حيث استمتع الجميع وأسرهم بالليلة الرمضانية الجميلة التي نظمها نادي "نرى" بالتعاون مع جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة.