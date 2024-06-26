"بر الرياض" تحتفل بنجاح أبناء المستفيدين.. وتكريم خاص لخريجي الثانوية

احتفلت جمعية البر بالرياض بالناجحين من أبناء الأسر المستفيدة، بمناسبة انتهاء العام الدراسي، وشاركتهم الفرحة بتنظيم رحلة ترفيهية وزّعت عليهم خلالها أساور لجميع الألعاب، وقدمت الوجبات والعديد من الهدايا.
وخصصت الجمعية تكريمًا خاصًّا للخريجين من الأبناء بالمرحلة الثانوية، وقدّمت لهم الشهادات وبطاقات الشكر على جهودهم وتفانيهم خلال العام الدراسي؛ كما عبّر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم وخالص الدعوات للجمعية ومنسوبيها على هذه المبادرة واللفتة الجميلة والصادقة التي أدخلت البهجة والسرور على الأبناء وكافة أفراد الأسرة.
حضر الاحتفالية الشيخ فهد النشوان مساعد الأمين العام للفروع، ومساعد الأمين العام للخدمات المساندة محمد بن إبراهيم الرحمة، ومدير فرع الجمعية بحي معكال خالد بن دهيش، ونائب مدير الفرع أحمد الأحمد ومنسوبي الفرع، كما شهد الحفل حضور عدد من أولياء الأمور الأبناء وأهاليهم.