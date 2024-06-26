"بر الرياض" تحتفل بنجاح أبناء المستفيدين.. وتكريم خاص لخريجي الثانوية

وخصصت الجمعية تكريمًا خاصًّا للخريجين من الأبناء بالمرحلة الثانوية، وقدّمت لهم الشهادات وبطاقات الشكر على جهودهم وتفانيهم خلال العام الدراسي؛ كما عبّر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم وخالص الدعوات للجمعية ومنسوبيها على هذه المبادرة واللفتة الجميلة والصادقة التي أدخلت البهجة والسرور على الأبناء وكافة أفراد الأسرة.