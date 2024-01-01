رئيس جمعية مغازل السدو بالجوف يزور التدريب التقني بالمنطقة

وفي السياق ذاته، زار عدد من أعضاء جمعية السدو، جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة، حيث تم اللقاء برئيس الجمعية خالد العيسى، ومناقشة عدد من الموضوعات لتعزيز أواصر التعاون بما يحقق التكامل بين الطرفين.