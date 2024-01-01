رئيس جمعية مغازل السدو بالجوف يزور التدريب التقني بالمنطقة

زار رئيس مجلس إدارة جمعية مغازل السدو بمنطقة الجوف الدكتورة هيام البحيران ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتورة عذبة الرويلي اليوم، الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، وكان في استقبالهم مدير عام الإدارة ماجد العتيبي.
وجرى خلال الزيارة التعريف برسالة وأنشطة الجمعية، وبحث أوجه التعاون، بالإضافة إلى مناقشة تفعيل سبل الشراكة المجتمعية بين الجانبين لدعم الموروث التراثي بالمنطقة وإبرازه محلياً وعالمياً.
وفي السياق ذاته، زار عدد من أعضاء جمعية السدو، جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة، حيث تم اللقاء برئيس الجمعية خالد العيسى، ومناقشة عدد من الموضوعات لتعزيز أواصر التعاون بما يحقق التكامل بين الطرفين.
وتأتي الزيارة ضمن حزمة من الزيارات للجهات بمختلف القطاعات، التي تنفذها جمعية مغازل السدو بالجوف من خلال جولات ميدانية، وذلك للتعريف بأدوار وأهداف الجمعية، للحفاظ على الإرث الشعبي تماشياً مع رؤية المملكة 2030.