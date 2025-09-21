"تعليم الطائف" يناقش الانضباط المدرسي وخطة اليوم الوطني الـ95

ترأّس المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الاجتماع الـ25 للجنة التنفيذية، حيث ناقش خطة الاحتفاء باليوم الوطني الـ95 تحت شعار «عزنا بطبعنا»، والتي تتضمن أكثر من 120 فعالية على مستوى الإدارة والمدارس بمشاركة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمجتمع لترسيخ الانتماء الوطني.
كما ناقش الاجتماع عدداً من المحاور، شملت نظام الدعم الموحد، نظام أعمالي، اختبار تحديد المستوى، إضافة إلى تعزيز الانضباط المدرسي من خلال متابعة نسب الحضور والغياب وتفعيل السياسات التنظيمية.
وأكد الغامدي أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود لبناء جيل واعٍ يسهم في نهضة الوطن، مشددًا على دور المدرسة في غرس القيم الإيجابية بالتعاون مع الأسرة والمجتمع.
وفي السياق ذاته، كرّم الغامدي فاطمة بنت عائض الجعيد نظير جهودها السابقة في إدارة مكتب التعليم الأهلي، كما كرم المشرف التربوي طارق بن جبران القحطاني لحصوله على درجة الدكتوراه، مثمنًا جهودهما المميزة.
إلى ذلك، شاركت إدارة تعليم الطائف في البرنامج التدريبي لجمعية الكشافة العربية السعودية بمحافظة الأحساء، وهنأت الفائزات بالمراكز الأولى في «الداتاثون التربوي الخليجي» بدولة قطر، حيث حققت أمل مصلح السالمي و منى سعد الزهراني المركز الثالث في مساري الموشن جرافيك والحقائب التدريبية.