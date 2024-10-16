مدير "هلال الشرقية" يكرم الطفل سالم المري بعد إنقاذ أخيه من حالة اختناق

كرّم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، الدكتور خالد بن راضي العنزي، أمس الثلاثاء، الطفل سالم بن مشعل المري، الذي أنقذ أخاه من حالة اختناق حادة خلال الأسبوع الماضي.
وتفصيلاً، استقبل "العنزي" في مكتبه بفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية المواطن مشعل المري ونجله سالم، معبراً عن شكره وتقديره لهما على حرصهما على تعلم الإسعافات الأولية والتدخل السريع في الحالات الطارئة.
وأشاد "العنزي" بالدور البطولي الذي قام به البطل سالم في إنقاذ حياة أخيه، بعد أن نجح في إخراج الجسم الغريب الذي تسبب في اختناق أخيه، مما أثار إعجاب وتقدير المجتمع بعد انتشار مقطع الفيديو الذي وثّق الحدث وانتشر بشكل واسع خلال الأسابيع الماضية.
وقدّم شهادة شكر وتقدير للطفل سالم تكريماً لعمله الإنساني النبيل، وهدية خاصة بالإسعافات الأولية، بالإضافة إلى دعوته لحضور دورة تدريبية ضمن برنامج "معالي المحافظ"، الذي يهدف إلى تعليم الأطفال مهارات الإسعافات الأولية.