مدير "هلال الشرقية" يكرم الطفل سالم المري بعد إنقاذ أخيه من حالة اختناق

وأشاد "العنزي" بالدور البطولي الذي قام به البطل سالم في إنقاذ حياة أخيه، بعد أن نجح في إخراج الجسم الغريب الذي تسبب في اختناق أخيه، مما أثار إعجاب وتقدير المجتمع بعد انتشار مقطع الفيديو الذي وثّق الحدث وانتشر بشكل واسع خلال الأسابيع الماضية.