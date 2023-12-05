"خيركم" تكرم المتطوعين والمتطوعات في "اليوم العالمي للتطوع"

وقال المتحدث الرسمي لـ"خيركم" عبدالله بن أحمد الغامدي: إن اليوم العالمي للتطوع كان لابد لـ"خيركم"، أن تحتفي فيه بهذه الفئة الغالية على قلوبنا، فئة المتطوعين الذي بذلوا وقدموا، فكانت جهودهم مباركة وعطائهم بغير حدود، فلزم ذلك منّا أن نحتفي بهم ونقدم لهم جزيل الشكر والتقدير، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله.