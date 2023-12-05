"خيركم" تكرم المتطوعين والمتطوعات في "اليوم العالمي للتطوع"

كرمت جمعية "خيركم" لتعليم القرآن وتحفيظه، اليوم الثلاثاء، المتطوعين والفائزين بجائزة "خيركم" للتطوع.
جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع، والتي تنظم هذا العام، تحت شعار "عطاء وطن"، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي، ومدير عام الجمعية الدكتور عبدالله بن حجر، والمدير التنفيذي لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة محمد بيومي.
وأقيم حفل بهذه المناسبة، بدأ بتلاوة مباركة من كتاب الله، تخلله العديد من الفقرات أبرزها عرض مرئي عن أبرز إنجازات "خيركم" في مجال التطوع للعام الجاري.
وبلغ عدد المتطوعين بالجمعية 7745 متطوعًا ومتطوعة، بإجمالي 1542 فرصة تطوعية، وبعائد اقتصادي فاق الـ 16 مليون ريال، فيما بلغ مقياس الرضا 99.92 %.
وقال المتحدث الرسمي لـ"خيركم" عبدالله بن أحمد الغامدي: إن اليوم العالمي للتطوع كان لابد لـ"خيركم"، أن تحتفي فيه بهذه الفئة الغالية على قلوبنا، فئة المتطوعين الذي بذلوا وقدموا، فكانت جهودهم مباركة وعطائهم بغير حدود، فلزم ذلك منّا أن نحتفي بهم ونقدم لهم جزيل الشكر والتقدير، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله.
وأضاف "الغامدي"، أن وطننا الحبيب عبر رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 أولى اهتمامًا كبيرًا بهذه القيمة العظيمة "قيمة التطوع"؛ لتشجيع وتحفيز أبناء وبنات الوطن نحو العمل التطوعي وتمكينه على مستوى الأفراد والمنظمات لتحقيق أثر أعمق للوصول لزيادة عدد المتطوعين من 11 ألف متطوع إلى مليون متطوع ومتطوعة، ليتحقق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
كما منحت "خيركم" جائزة رجل التطوع الأول لرئيس الجمعية على مدى 30 عامًا المهندس عبدالعزيز حنفي، والذي بدأ منذ العام 1415هـ، وحتى اليوم رئيسًا للجمعية، ويبذل الغالي والنفيس من جهده وماله ووقته في سبيل إيصال رسالتها وتحقيق أهدافها لتعليم وتحفيظ فلذات الأكباد القرآن الكريم، ليكونوا على منهج الوسطية والشريعة السمحاء ولبنة صالحة لمجتمعهم.
واختتم الحفل بإعلان أسماء المكرمين هذا العام نظير جهودهم التطوعية المتميزة، وهم: أحمد العمري، وعلي القحطاني، وعبدالعزيز الفواز، وعمار سيت، وفايز الشهري، ورافع الشمراني، وإياد العروي، ومحمد يتيمي، وعصام العمري.
وفاز بجائزة "خيركم" للتطوع: إدارة البرامج المركزية والقياس، وإدارة مكاتب الإشراف النسائية، وإدارة الدعم المؤسسي، وإدارة التعليم "عن بعد" النسائية. ومن الموظفين: نايف باكودح، وعبده نعمان، وحنان مخير، وفاطمة سيف.