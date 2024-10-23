أهالي الباحة يستبشرون بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع المدينة الطبية

وأعرب الأهالي عن شكرهم لسمو أمير منطقة الباحة، على جهوده الحثيثة لتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة- أعزها الله -، منوهين بما تشهده المنطقة من حراك تنموي واقتصادي واستثماري وفق رؤية المملكة 2030.