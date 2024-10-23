أهالي الباحة يستبشرون بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع المدينة الطبية

استبشر أهالي منطقة الباحة بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ووزارة الاستثمار وشركة "فيرتوس هيلث بارتنرز" لإنشاء مشروع مدينة طبية جديدة متكاملة في منطقة الباحة بقيمة تصل إلى 7 مليارات ريال .
وأعرب الأهالي عن شكرهم لسمو أمير منطقة الباحة، على جهوده الحثيثة لتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة- أعزها الله -، منوهين بما تشهده المنطقة من حراك تنموي واقتصادي واستثماري وفق رؤية المملكة 2030.
وأبدى الأهالي سعادتهم بتوقيع هذه المذكرة لإنشاء مشروع مدينة طبية متكاملة تتضمن خدمات طبية متنوعة مثل الجراحة العامة والطب العلاجي والخدمات المساندة وإعادة التأهيل والسياحة العلاجية والتعليم الطبي، مؤكدين بأن المشروع سيحقق الكثير من المكاسب لأبناء المنطقة مثل الفرص الوظيفية إلى جانب جذب الاستثمارات النوعية للمنطقة.
وكانت مذكرة التفاهم التي وقعت على هامش ملتقى الصحة العالمي 2024 بالتعاون مع إمارة الباحة والمكتب الإستراتيجي لمنطقة الباحة، تهدف لإنشاء مدينة طبية تتضمن مشروعاً طبياً وتعليمياً وبحثياً يهتم بتقديم الخدمات الصحية .