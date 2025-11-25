تعليم الطائف ينظّم ورشة عمل لتقييم النموذج الإشرافي ضمن مشروع تمكين المدرسة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم، ورشة عمل بعنوان "التقييم التتبعي للنموذج الإشرافي في ضوء تمكين المدرسة"، وذلك ضمن استعدادات الميدان التربوي لتطبيق المرحلة الثانية من المشروع الوزاري الهادف إلى تطوير الإشراف التربوي وتمكين المدرسة.
ويُعد التقييم التتبعي أداة إشرافية حديثة تعزز جودة الأداء التعليمي من خلال المتابعة التدريجية والدعم المستمر، عبر أدوات مهنية تشمل المقابلات الفردية، والاستبانات الإلكترونية، والزيارات الميدانية، بهدف الوصول إلى مدرسة مُمكّنة وقادرة على إدارة ذاتها بكفاءة وتميز.
وأكد المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن وزارة التعليم تمر بتحولات تطويرية جوهرية ترتكز على تعزيز دور المدرسة في قيادة التغيير، مشيرًا إلى أن مركز بحوث التعليم يتبنى منهجيات تطويرية متقدمة تدعم التمكين المدرسي وتخدم استراتيجيات التحسين المستمر.
وقدّم الورشة مستشار من مركز بحوث التعليم، ومشرف عموم من وكالة التعليم، حيث جرى استعراض ما تحقق في المرحلة الأولى من المشروع، إلى جانب تقديم الخطة المبدئية للمرحلة الثانية، وشرح آليات تطبيق أدوات التقييم التتبعي.
وتخللت الورشة جلسات مهنية وتدريبية، شملت: تدريبًا على أداة المقابلة الفردية، تطبيقًا عمليًا للاستبانات الإلكترونية، عرضًا لمتطلبات الزيارات الميدانية، إضافة إلى جلسات عمل جماعية.
وفي ختام الورشة، أعرب الدكتور الغامدي عن شكره لمنفذي الورشة من وزارة التعليم ولمنسوبي تعليم الطائف على تفاعلهم، مؤكدًا مواصلة الجهود في دعم التطوير المهني وتمكين المدارس لتحقيق نواتج تعلم نوعية.