تعليم الطائف ينظّم ورشة عمل لتقييم النموذج الإشرافي ضمن مشروع تمكين المدرسة

وأكد المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن وزارة التعليم تمر بتحولات تطويرية جوهرية ترتكز على تعزيز دور المدرسة في قيادة التغيير، مشيرًا إلى أن مركز بحوث التعليم يتبنى منهجيات تطويرية متقدمة تدعم التمكين المدرسي وتخدم استراتيجيات التحسين المستمر.