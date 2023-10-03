جمعية "شراكة" توزّع 46 كرسيًّا كهربائيًّا لذوي الإعاقة الحركية

نفذت جمعيةُ ذوي الإعاقة والاحتياجات "شراكة"، برنامجَ الأجهزة التعويضية؛ لتوفير أجهزة متنوعة لذوي الدخل المحدود من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع الجهات المختلفة.
ووفّر البرنامجُ من خلال مشروع توفير الكراسي الكهربائية، بدعم من منظومة "إحسان" للعمل الخيري؛ 46 كرسيًّا كهربائيًّا لـ46 مستفيدًا من ذوي الإعاقة الحركية.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية بندر بن علي الحربي: إن الجمعية حرصت على تلبية رغبات واحتياجات المستفيدين؛ كونهم عناصرَ فعّالة في المجتمع، بحيث يتم تزويدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، والتمتُّع بحقوقهم وتحقيق طموحاتهم.
وأرجع "الحربي" ذلك إلى اهتمام الدولة والجهات ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على توفير الأدوات المساندة.
وأكّد أهمية مشاركة المجتمع، ممثّلًا في المؤسسات والجمعيات الأهلية في استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية، وتقديم الدعم اللازم للأُسر.
كما تقدّم بالشكر لمنظومة "إحسان" للعمل الخيري، ولكل من ساهم في تسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتخفيف العبء عن كاهل أولياء أمورهم، مؤكدًا أن هذا ليس جديدًا على الدولة والمجتمع السعودي.