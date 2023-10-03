جمعية "شراكة" توزّع 46 كرسيًّا كهربائيًّا لذوي الإعاقة الحركية

كما تقدّم بالشكر لمنظومة "إحسان" للعمل الخيري، ولكل من ساهم في تسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتخفيف العبء عن كاهل أولياء أمورهم، مؤكدًا أن هذا ليس جديدًا على الدولة والمجتمع السعودي.