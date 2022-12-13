محافظ المجمعة يرعى "ملتقى التطوع" لعام 2022

رعى محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، أمس الاثنين، "ملتقى التطوع"، الذي نظمه مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير.
جاء انعقاد الملتقى بمناسبة اليوم العالمي للتطوّع، الذي يوافق الخامس من ديسمبر كل عام، وتأكيدًا لمنطلقات رؤية المملكة 2030، المتضمنة زيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع.
وكان في استقبال المحافظ لدى وصوله إلى مقر الحفل بقاعة طويق بمدينة المجمعة: مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير المهندس عبدالله بن محمد السهلي.
وبدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم، ثم إلقاء مدير المركز كلمة رحّب فيها بالمحافظ والحضور وشكرهم على تلبية الدعوة.
وأكد المهندس "السهلي" أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، تولي العمل التطوعي عناية فائقة؛ إيمانًا منها بأهميته، حتى أصبح ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، للوصول إلى مليون متطوع، وأصدرت لائحة تنظيمية.
وقال: بناء على ذلك أنشأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المنصة الوطنية للعمل التطوعي، لدعم مبادرات رؤية المملكة 2030، ومن هذا المنطلق أنشأ مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير، وحدة خاصة بالتطوع والتمكين، تهتم بتنظيم ومتابعة وتفعيل التطوع في 92 جهة غير ربحية، في نطاق إشراف المركز في محافظات: المجمعة والزلفي والغاط وثادق.
بعد ذلك ألقيت كلمة المتطوعين، ثم جرى تكريم رواد العمل التطوعي والجهات غير الربحية المتميزة في تفعيل التطوع، تلاه عرض مرئي عن التطوع، ثم تكريم الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية المشاركة.
بعد ذلك دشّن المحافظ والدكتور "الحربي" المعرض، والذي شارك فيه عدد من الجهات.