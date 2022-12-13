محافظ المجمعة يرعى "ملتقى التطوع" لعام 2022

وقال: بناء على ذلك أنشأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المنصة الوطنية للعمل التطوعي، لدعم مبادرات رؤية المملكة 2030، ومن هذا المنطلق أنشأ مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير، وحدة خاصة بالتطوع والتمكين، تهتم بتنظيم ومتابعة وتفعيل التطوع في 92 جهة غير ربحية، في نطاق إشراف المركز في محافظات: المجمعة والزلفي والغاط وثادق.