محافظ عفيف يُدشن برنامج "الصحة السكانية" لتجويد العلاج والوقاية

دشّن محافظ عفيف سعد بن محمد بن معمر، اليوم الخميس، انطلاقة برنامج الصحة السكانية بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور مدير مستشفى عفيف العام فهم بن ماضي المغيري، ومساعده لصحة المجتمع أحمد العتيبي.
ويهدف البرنامج إلى معرفة احتياجات السكان وتجويد الخدمات العلاجية والوقائية.
وخلال التدشين اطّلع "ابن معمر" على شرح مفصل قدمه مشرف البرنامج د. خالد الغنامي، عن أهداف البرنامج ومدى أهميته في تحسين صحة الفرد، وخطة العمل المعتمدة لاستكمال مرحلته الأولى خلال 90 يومًا، تحت متابعة تجمع الرياض الصحي الثالث.
ويعدّ مشروع الصحة السكانية أحد مشروعات التحول الصحي؛ لمعرفة احتياجات السكان وتجويد الخدمات العلاجية والوقائية، وتنفيذ خطط استباقية؛ لمواجهة أي تحديات صحية، من خلال الدراسات والمسوحات الصحية وتحليل نتائجها.
كما يعدّ عنصرًا أساسيًّا لمساعدة الباحثين وصانعي القرار والخبراء؛ للاستفادة من التقارير والبيانات الناتجة لتقييم البرامج الحالية، ورسم السياسات الصحية، والتخطيط المستقبلي.