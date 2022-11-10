محافظ عفيف يُدشن برنامج "الصحة السكانية" لتجويد العلاج والوقاية

وخلال التدشين اطّلع "ابن معمر" على شرح مفصل قدمه مشرف البرنامج د. خالد الغنامي، عن أهداف البرنامج ومدى أهميته في تحسين صحة الفرد، وخطة العمل المعتمدة لاستكمال مرحلته الأولى خلال 90 يومًا، تحت متابعة تجمع الرياض الصحي الثالث.