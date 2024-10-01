"وقاء" يُنظم ورش عمل توعوية لمكافحة مرض السعار وتعزيز الوعي بالصحة الحيوانية بالمملكة

ويعمل مركز وقاء إلى التصدي لمخاطر هذا المرض والذي يعتبر من الأمراض ذات الأولوية على المستوى الوطني، من خلال تطور سياسات الوقاية من المرض ومكافحتها، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال تحصين الحيوانات ضد المرض، وكيفية التعامل مع الحالات المصابة، أو المشتبه بإصابتها بما في ذلك الاستجابة لحالات الطوارئ المرتبطة بالإصابة.