"بيئة مكة" تعقد اجتماعًا تنسيقيًا لتعزيز التكامل وتحقيق الاستدامة البيئية بالمنطقة

من جانبه، أوضح المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، أن هذا الاجتماع يعكس التزام الوزارة بتعزيز التكامل المؤسسي، مشيدًا بالتعاون الفعّال من الجهات المشاركة، والذي يُعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية البيئية المستدامة في المملكة.