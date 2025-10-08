"بيئة مكة" تعقد اجتماعًا تنسيقيًا لتعزيز التكامل وتحقيق الاستدامة البيئية بالمنطقة

في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الاستدامة البيئية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، عقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً بإدارة البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا مع عدد من الجهات البيئية والخدمية في المنطقة لتعزيز التكامل والتعاون المشترك.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن المؤسسة العامة للري بالقطاع الغربي، وفرع المركز الوطني لإدارة النفايات، وشركة المياه الوطنية، وفرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، حيث ناقش الحضور محاور رئيسية تتعلق بإدارة الموارد المائية والزراعية، وتطوير أنظمة النفايات، وتفعيل الرقابة على الأنشطة ذات التأثير البيئي.
وركز اللقاء على استراتيجيات تحسين كفاءة الري وتعزيز استدامة استخدام المياه، إلى جانب تطوير ممارسات حديثة في إدارة النفايات، وضمان التزام الأنشطة الصناعية والخدمية بالمعايير البيئية المعتمدة.
وشدد المشاركون على أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات ذات العلاقة، كخطوة رئيسية لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في محوري البيئة وجودة الحياة.
من جانبه، أوضح المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، أن هذا الاجتماع يعكس التزام الوزارة بتعزيز التكامل المؤسسي، مشيدًا بالتعاون الفعّال من الجهات المشاركة، والذي يُعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية البيئية المستدامة في المملكة.