محافظ ينبع يُشيد بتكامل جهود تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني

ترأس محافظ ينبع سعد السحيمي، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني التاسع والعشرين.
وأشاد "السحيمي" بتكامل الجهود التي تبذلها مختلف الجهات المعنية في تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني وفق المهام والمسؤوليات المنوطة بهم.
وأكد حرص واهتمام أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، على دعم الخطط الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين.
واستعرض مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع العقيد عايض الرفاعي، توصيات اجتماع اللجنة الفرعية السابق والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع.
كما بحث اتخاذ التوصيات اللازمة بشأن حوادث حرائق المخلفات، وتوفر اشتراطات ومتطلبات السلامة الواجب مراعاتها في مقرات الجهات الحكومية وتزويد الإدارة العامة للدفاع المدني بالتقارير الدورية اللازمة بذلك.