محافظ ينبع يُشيد بتكامل جهود تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني

وأكد حرص واهتمام أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، على دعم الخطط الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين.