غرفة حفر الباطن تنظم لقاءً مفتوحًا لتمكين رواد الأعمال

نظّمت غرفة حفر الباطن، مساء اليوم، لقاءً مفتوحًا، على مسرحها للتعريف بمبادرات الغرفة التي دشنها المحافظ الأمير منصور بن محمد آل سعود.
جاء ذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من رجال وسيدات ورواد الأعمال.
وقال رئيس غرفة حفر الباطن سلمان العقيّل: إن الغرفة تعمل على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بتسهيل وصولهم إلى خدمات التمويل التي تقدمها الجهات التمويلية؛ لدعمهم وتعزيز فرص تمويلهم.
وأضاف "العقيل" أن ذلك بهدف تمكين رواد الأعمال من إطلاق مشروعاتهم التجارية الخاصة بهم وتكريس ثقافة العمل الحر وإيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية.
وأشار إلى أن منها منتج تمويل "رواد الأعمال" والذي يقدم الرعاية لتأسيس منشآت جديدة في مختلف القطاعات بحفر الباطن، بتمويل يصل إلى 500 ألف ريال بالتعاون مع بنك التنمية.
وتابع قائلاً: إن الغرفة تقدم التدريب والرعاية لرواد ورائدات الأعمال؛ لزيادة فرص نجاحهم والمساهمة في تحويل الأفكار والفرص الاستثمارية الصغيرة أو المتوسطة إلى منشآت حقيقية ذات قيمة مضافة، كما تشجع المواطنين المؤهلين للعمل بأنفسهم والاستفادة من الميزات النسبية المتوفرة في المحافظة.
وعَرف "العقيّل" ببوابة التوطين والتوظيف، لتحقيق طموح المؤسسات والشركات في دعم تنمية محافظة حفر الباطن، وتقديم الخدمات المهنية والاحترافية المميزة، لتمكين مجتمع المال والأعمال من تنمية قدراتهم التنافسية والاستفادة من الفرص الاستثمارية في محافظة حفر الباطن.
كما تمكن المنشآت من إضافة الوظائف الشاغرة، حسب احتياجهم والاطلاع على السير الذاتية المسجلة لاستقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية المؤهلة، من خلال اتاحة الفرصة للخريجين والباحثين عن العمل.
وبدوره أوضح أمين غرفة حفر الباطن أنور الشامي، شروط ومتطلبات المشاركة في جائزة ريادة الأعمال السنوية التي تتبناها الغرفة، والمخصصة لرواد الأعمال في خمسة فروع وهي: "الفرع التسويقي، والضيافة، والصناعة، والتجارة الإلكترونية وجائزة لسيدات الأعمال".