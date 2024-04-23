المشاركون في جائزة التميز والإبداع يعبّرون عن شكرهم لأمير الرياض

وقال أمين عام الجائزة: إن عدد الفائزين والفائزات بالجائزة في دورتها الثانية بلغ هذا العام 61 فائزًا من مختلف فئات وفروع الجائزة، وهي: التميز الطلابي في التعليم العام، والتميز الطلابي في التعليم الجامعي، والتميز الوظيفي في التعليم العام، والتميز الوظيفي في التعليم الجامعي.