المشاركون في جائزة التميز والإبداع يعبّرون عن شكرهم لأمير الرياض

عبَّر المشاركون والمشاركات في جائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع في دورتها الثانية، عن بالغ شكرهم وتقديرهم للفتة الكريمة من أمير منطقة الرياض، ولتبنيه فكرة الجائزة ورعايته لها.
وقالوا: إن الجائزة تمثل لهم وسام عز وفخر ومصدر إلهام، لبذل المزيد من العطاء والتميز لتحقيق الإنجازات التي تساهم في نهضة الوطن ورفعته.
وقدّم الطالب الجامعي إبراهيم السلطان، شكره الجزيل للأمير فيصل بن بندر؛ لمبادرته الكريمة بهذه الجائزة، مضيفًا أنها تعد خطوة رائعة كونها تحمل اسم أميرنا الغالي لتشجيع المتميزين والمبدعين في المنطقة.
فيما عبّر الطالب ناصر الدرع من ذوي الإعاقة، عن مشاعره بشكره الأمير على هذه الجائزة القيّمة، والتي يسعى من خلالها إلى خدمة وطنه بتحقيق طموحاته وتطلعاته والتشرف باعتلاء منصات التكريم.
كما عبّرت الطالبة أميرة الدوسري من ذوي الإعاقة، عن فخرها بالمشاركة في هذه الجائزة المحفزة، والتي تسعى إلى دعم المواهب والقدرات المتميزة وتعزيز التنافس الإيجابي، لنكون خير سواعد تسهم في مسيرة التميز لمستقبل باهر، بإذن الله، والوصول إلى ما نصبوا إليه من تطلعات وأمنيات في وطننا الغالي.
وأكدت الطالبة الموهوبة الهنوف القزلان، أهمية الجائزة كونها تمثل الركيزة الأولى في تنمية القدرات البشرية، مشيرة إلى أن اهتمام أميرنا الغالي بالمبدعين في المنطقة، خير داعم لهم للإسهام في رفعة البلد وتقدمه.
كما أكدت الطالبة بالمرحلة الثانوية هياء الهزاني، أن الجائزة تعكس حرص ولاة الأمر على دعم وتشجيع الإبداع والتميز، مشيرة إلى أن الجائزة تمثل انطلاقة لمجد جديد ننهض من خلاله بالوطن.
وأشارت المعلمة وفاء الربيعان، إلى أن الجائزة فرصة لعرض أميز الممارسات التعليمية والمهنية في المجتمع التعليمي على مستوى منطقة الرياض.
فيما عبّر الطالب الموهوب فهد الزغيبي، عن فخره بالمشاركة في الجائزة كونها تحمل اسم أميرنا الغالي، والتي تهدف إلى تكريم المبدعين والمتميزين في مختلف المجالات.
وثمّن الأمين العام للجائزة الدكتور نايف الزارع، الرعاية الكريمة التي ستحظى بها الجائزة من الأمير فيصل بندر بن عبدالعزيز، وتشريفه الحفل المقرر إقامته غدًا الأربعاء، وتكريمه للفائزين والفائزات من الطلبة ومنسوبي التعليم العام والجامعي.
ونوه إلى دعمه وتشجيعه لأبنائه من خلال هذه الجائزة الكبرى على مستوى المنطقة، والتي تُعد لفتة ملهمة في تحفيز الطموح والشغف لدى أبناء المنطقة نحو التميز والإبداع.
وقال أمين عام الجائزة: إن عدد الفائزين والفائزات بالجائزة في دورتها الثانية بلغ هذا العام 61 فائزًا من مختلف فئات وفروع الجائزة، وهي: التميز الطلابي في التعليم العام، والتميز الطلابي في التعليم الجامعي، والتميز الوظيفي في التعليم العام، والتميز الوظيفي في التعليم الجامعي.