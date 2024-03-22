جازان.. فريق طبي ينقذ حياة سبعينية من جلطة دماغية باستخدام تقنية قسطرة الشرايين

وعلى الفور تم إجراء التشخيص من قبل الفريق الطبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بتجمع جازان الصحي وتم إعطاؤها علاج مذيب الجلطات، ومن ثم تم إحالتها إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان وتم التعامل مع الحالة بشكل عاجل وذلك من خلال سحب الجلطة الدماغية عن طريق قسطرة شرايين الدماغ وإعادة التروية الدموية إلى الدماغ والمحافظة عليه من التلف.