جازان.. فريق طبي ينقذ حياة سبعينية من جلطة دماغية باستخدام تقنية قسطرة الشرايين

تمكن فريق طبي بتجمع جازان الصحي، من إنقاذ حياة مريضة في العقد السابع من العمر، من جلطة دماغية باستخدام قسطرة شرايين الدماغ.
وفي التفاصيل، حضرت المريضة إلى المستشفى وكانت تعاني من جلطة في الشريان الرئيسي المغذي للدماغ، مما أدى إلى صعوبة في الكلام وفقد الحركة في الجهة اليمنى من جسمها.
وعلى الفور تم إجراء التشخيص من قبل الفريق الطبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بتجمع جازان الصحي وتم إعطاؤها علاج مذيب الجلطات، ومن ثم تم إحالتها إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان وتم التعامل مع الحالة بشكل عاجل وذلك من خلال سحب الجلطة الدماغية عن طريق قسطرة شرايين الدماغ وإعادة التروية الدموية إلى الدماغ والمحافظة عليه من التلف.
وتحسنت حالة المريضة، بفضل الله، وتم إخراجها من المستشفى خلال أسبوع بعد أن عادت الحركة إلى الجهة اليمنى وتماثلت للشفاء ولله الحمد.