أمانة الطائف توقّع مذكرة تعاون استثماري مع شركة "رقم مرن"

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "رقم مرن" الشيخ علي الكثيري، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستثمار النوعي، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى للتعاون مع أمانة محافظة الطائف من خلال إعداد الدراسات البحثية المتخصصة في الاستثمار السياحي، بالتنسيق مع وكالة الاستثمار بالأمانة، إضافة إلى العمل على تنظيم منتديات استثمارية مشتركة تسهم في استقطاب الفرص الواعدة.