أمانة الطائف توقّع مذكرة تعاون استثماري مع شركة "رقم مرن"

وقّعت أمانة محافظة الطائف مذكرة تعاون مع شركة "رقم مرن" للتسويق الاستثماري، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمار العقاري، والمساهمة في تطوير الوجهات السياحية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقد مثّل أمانة محافظة الطائف في توقيع المذكرة أمين الأمانة المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، فيما مثّل شركة "رقم مرن" الشيخ علي عبدالعزيز الكثيري، رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمد بن مرزوق السناني، الرئيس التنفيذي.
وتهدف المذكرة إلى دعم التنمية المستدامة للمواقع الاستثمارية، والاهتمام بالتراث العمراني، والمحافظة على البيئة، إلى جانب دمج المجتمع المحلي في مسارات التنمية والخدمة المجتمعية، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "رقم مرن" الشيخ علي الكثيري، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستثمار النوعي، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى للتعاون مع أمانة محافظة الطائف من خلال إعداد الدراسات البحثية المتخصصة في الاستثمار السياحي، بالتنسيق مع وكالة الاستثمار بالأمانة، إضافة إلى العمل على تنظيم منتديات استثمارية مشتركة تسهم في استقطاب الفرص الواعدة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة محمد السناني، أن هذه المذكرة تأتي في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لقطاع الاستثمار، مبينًا أن الشركة تتطلع إلى تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع شركاء النجاح في القطاعات العام والخاص وغير الربحي، بما يعزز التكامل المؤسسي ويدعم مسارات التنمية المستدامة.
وتأتي هذه المذكرة تأكيدًا لحرص الجانبين على توحيد الجهود وتوسيع آفاق التعاون، بما يعزز البيئة الاستثمارية في محافظة الطائف، ويرسّخ مكانتها كوجهة استثمارية وسياحية واعدة على مستوى المملكة.