محافظ الزلفي: مهرجان التمور يعكس ريادة المحافظة في الإنتاج الزراعي

أشاد محافظ الزلفي المكلف، صالح بن سيف الرافع، بنجاح مهرجان التمور والمنتجات الزراعية الثالث بالمحافظة، مؤكداً أن المهرجان عكس تميز الزلفي وريادتها في إنتاج التمور والمنتجات الزراعية.
جاء ذلك خلال رعايته حفل ختام المهرجان على مسرح الفعاليات بالسوق المركزي للخضار الجديد، بحضور المشرف العام على المهرجان، مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة عبدالمحسن بن أحمد السلمان، ورئيس الجمعية التعاونية متعددة الأغراض سعد الجبر.
وقال "الرافع" في كلمته إن القطاع الزراعي في المملكة خطا خطوات كبيرة نحو تحقيق الأمن الغذائي بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي أصبح من ركائز الاقتصاد الوطني لدوره في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز الاستدامة وحماية البيئة.
ونوّه بمتابعة وتوجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، مثمناً دور وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنظيم المهرجانات الزراعية، ومنها مهرجان الزلفي للتمور الذي يسهم في تسويق المنتجات المحلية ودعم المزارعين.
وتخلل الحفل الختامي تكريم الجهات الحكومية والرعاة والمزارعين والمنتجين المشاركين، تقديراً لجهودهم في إنجاح الفعاليات، إضافة إلى عرض مرئي استعرض أبرز الأنشطة التي شهدت إقبالاً واسعاً من العائلات والأطفال والشباب.
من جانبه، أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، عبدالمحسن السلمان، أن المهرجان حقق أهدافه المنشودة، مشيراً إلى دوره في تحفيز المزارعين والمنتجين، وجذب الزوار من مختلف أنحاء المنطقة.