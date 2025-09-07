محافظ الزلفي: مهرجان التمور يعكس ريادة المحافظة في الإنتاج الزراعي

وقال "الرافع" في كلمته إن القطاع الزراعي في المملكة خطا خطوات كبيرة نحو تحقيق الأمن الغذائي بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي أصبح من ركائز الاقتصاد الوطني لدوره في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز الاستدامة وحماية البيئة.