تيماء.. "درب السلامة" توعي السائقين بأهمية الالتزام بإرشادات السلامة

تعتزم مؤسسة الديوانية للعمل التطوعي الوقفية، عمل مبادرة "درب السلامة" التوعوية والمجتمعية، وذلك بمحافظة تيماء خلال شهر رمضان المبارك ضمن عددٍ من مدن المملكة. وخصصت الوقت قبيل أذان المغرب على طرق السفر مع تقديم وجبة إفطار.
وتهدف المبادرة للتوعية المرورية، والتشديد على أهمية اتباع إرشادات السلامة المرورية، وذلك بالشراكة مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
من جانب آخر قالت ممثلة المؤسسة بمحافظة تيماء فاطمة عبداللطيف الطلق، لـ "سبق" إنه من المنتظر أن تُسهم المبادرة في انخفاض مؤشر وفيات الحوادث المرورية، وكذلك انخفاض مؤشر الحوادث الجسيمة.
وأوضحت الطلق، أن المبادرة تستهدف سائقي المركبات على طريق السفر، حيث تركز على تحفيز التغيير في السلوكيات القيادية لتحقيق بيئة آمنة وسليمة على الطريق.
يُذكر أن مؤسسة الديوانية تقوم على المبادرة في 14 مدينة ومن ضمنها محافظة تيماء؛ وتستهدف الوصول إلى 60 ألف أسرة في عدة مناطق.