تيماء.. "درب السلامة" توعي السائقين بأهمية الالتزام بإرشادات السلامة

تعتزم مؤسسة الديوانية للعمل التطوعي الوقفية، عمل مبادرة "درب السلامة" التوعوية والمجتمعية، وذلك بمحافظة تيماء خلال شهر رمضان المبارك ضمن عددٍ من مدن المملكة. وخصصت الوقت قبيل أذان المغرب على طرق السفر مع تقديم وجبة إفطار.