انطلاق حملة التوعية بسرطان الثدي في الليث بماراثون نسائي وتفاعل مجتمعي واسع

في إطار فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، أطلق مستشفى الليث حملة الكشف المبكر تحت شعار "التبكيرة خيره"، بتنظيم من إدارة الصحة العامة ممثلةً بقسم التوعية الصحية، وبالتعاون مع بلدية الليث، والكلية الجامعية للبنات، وجمعية ترياق للخدمات الصحية بغميقة.
وشهدت الحملة انطلاق ماراثون نسائي على الواجهة البحرية بمشاركة واسعة من المجتمع المحلي، في فعالية تهدف إلى تحفيز النساء على الفحص المبكر ورفع مستوى الوعي بأهمية الكشف الدوري.
وتضمنت الفعاليات معرضًا توعويًا وأركانًا تثقيفية قدّمت إرشادات طبية واستشارات وقائية، مع تسليط الضوء على الفحص الذاتي وأثره في الاكتشاف المبكر والعلاج الفاعل للمرض.
كما تم تفعيل الشاشات الميدانية لبث رسائل توعوية تستهدف أكبر شريحة من المجتمع، دعمًا لجهود تعزيز الوقاية الصحية، ضمن مستهدفات برنامج التحول الصحي في رؤية المملكة 2030.