انطلاق حملة التوعية بسرطان الثدي في الليث بماراثون نسائي وتفاعل مجتمعي واسع

وتضمنت الفعاليات معرضًا توعويًا وأركانًا تثقيفية قدّمت إرشادات طبية واستشارات وقائية، مع تسليط الضوء على الفحص الذاتي وأثره في الاكتشاف المبكر والعلاج الفاعل للمرض.