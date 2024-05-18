خدمات الملاحة الجوية السعودية راعٍ رئيسي لمؤتمر مستقبل الطيران

وتأتي رعاية الملاحة الجوية السعودية لمؤتمر مستقبل الطيران انطلاقاً من الأهمية الكبرى للمؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 5 آلاف خبير في صناعة الطيران من حول العالم، وقادة شركات الطيران العالمية، ومسؤولي سلطات الطيران في الدول المشاركة؛ لبحث قضايا قطاع الطيران العالمي، والنقل الجوي، وتطوير الاستدامة البيئية في مجال الطيران المدني، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في هذا القطاع الحيوي.