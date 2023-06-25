"بلدية بارق" تستعد لعيد الأضحى المبارك وتكثف جولاتها الرقابية

وقد تم إصدار أكثر من عشرة تصاريح والعمل جار على استكمال الطلبات المتبقية وفق الضوابط والاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المستفيدين والعاملين ولتوفر خيارات متعددة لدى المستفيدين وتفادي حدوث الازدحام.