"بلدية بارق" تستعد لعيد الأضحى المبارك وتكثف جولاتها الرقابية

كثف قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق جولاته الرقابية على المطابخ بالمحافظة والمراكز التابعة وتم تكليفهم بإصدار تصاريح ذبح الأضاحي وذلك استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
جاء ذلك بعد توجيه أمانة منطقة عسير بإتاحة الفرصة لأصحاب المطابخ الحصول على تصاريح مؤقتة لتقديم خدمة ذبح الأضاحي خلال عيد الاضحى المبارك لعام ١٤٤٤هـ عبر منصة بلدي وقد تابع رئيس بلدية محافظة بارق المهندس غرم الله الزهراني هذه الجولات و وضع الخطة الميدانية لأعمال الرقابة الصحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وقد تم إصدار أكثر من عشرة تصاريح والعمل جار على استكمال الطلبات المتبقية وفق الضوابط والاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المستفيدين والعاملين ولتوفر خيارات متعددة لدى المستفيدين وتفادي حدوث الازدحام.
ووقف المراقبون الصحيون على المطابخ للتأكد من الجاهزية وسلامة أدوات الذبح وتوفر الشهادات الصحية للعاملين.
ومن جانب آخر، هيأت إدارة الخدمات بالبلدية مصليات العيد وقامت بأعمال المسح والنظافة للمصليات في المحافظة والمراكز التابعة كما هيأت الحدائق العامة والمتنزهات وكثفت أعمال النظافة بها استعداداً لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال أيام العيد .