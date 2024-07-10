"النفيعي" يقف على برنامج موهبة بـ"تعليم الطائف"

نيابةً عن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، وقف المساعد للشؤون التعليمية، محمد بن عامر النفيعي، على برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي الذي يقام بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".
وتجوّل "النفيعي" على خمس قاعات تقدم خمس وحدات علمية، ووحدات إثرائية مهارية تتنوع بين الروبوتات، والطب، والهندسة، والبرمجة، والكيمياء.
كما اطلع "النفيعي" على المعامل التي يستفيد منها الطلاب الموهوبون في تعلم البرمجة وصناعة القصص الإلكترونية والألعاب الرقمية وبرمجة الروبوتات، إضافة إلى المرافق التي تقدم الأنشطة الترفيهية والرياضية للطلاب الموهوبين بمدارس الأندلس الأهلية للبنين.
وأكد "النفيعي" على دور البرنامج في اكتشاف ودعم المواهب، والمساهمة في تحقيق الاستثمار الأفضل للوقت بالإفادة من البرامج العلمية والمهارية والرياضية التي تعزز من التعلم وتضيف لخبرات الطلاب، مشيداً بالجهود التنظيمية والإشرافية على البرنامج وحماسة الطلاب الموهوبين وشغفهم بالاستكشاف والتعلم.
يشار إلى أن أكثر من 170 طالباً وطالبة من الموهوبين والموهوبات ينتظمون في برنامج موهبة بتعليم الطائف في برنامج يمتد لثلاثة أسابيع.