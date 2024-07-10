"النفيعي" يقف على برنامج موهبة بـ"تعليم الطائف"

نيابةً عن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، وقف المساعد للشؤون التعليمية، محمد بن عامر النفيعي، على برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي الذي يقام بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".