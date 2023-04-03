"رباعية تركي".. ندوة علمية في تعليم "سراة عبيدة"

وتَطرق الدكتور عبدالله الفوزان في حديثه، إلى أن تشكيل القدوة يبدأ من الأب والأم وأن التحديات تصنع القدوة؛ فيما تَحَدث اللواء عبدالله السعدون، عن القناعات وكيف أنها تُزرع في الفرد منذ الصغر، وأن القلة المبدعة لديها القدرة على تغيير القناعات وتطويرها، وأشار الدكتور سعود المتحمي للقناعات، وأنها تبدأ بالتفكير ثم الأقوال ثم الأفعال ثم العادات ثم المعتقدات، كما تَحدث عن الموهبة وحث الطلاب والطالبات على اكتشاف مواهبهم.