محافظ الأفلاج يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم

شارك محافظ الأفلاج الدكتور أحمد بن عبدالله العلم، مساء اليوم الأحد، في فعاليات الحملة الوطنية للتبرع بالدم، التي نظمها مستشفى الأفلاج العام، وذلك تزامنًا مع إطلاق الحملة السنوية للتبرع بالدم التي دشنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – استمرارًا لرعايته الكريمة للعمل الإنساني.