نائب أمير تبوك يتلقى تقريرًا عن إنجازات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

استقبل نائب أمير منطقة تبوك، الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة الشمالية المهندس ثامر بن عوض البلوي.
وتسلم الأمير خالد بن سعود خلال اللقاء تقريرًا متضمنًا أعمال وإنجازات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمنطقة تبوك, مستمعًا لشرح موجز عن فرع المركز بالمنطقة والبرامج والمبادرات التي يشرف عليها والتعاون القائم مع الجهات الحكومية والخاصة والجهود البيئية المشتركة.
وأكد الأمير خالد أهمية دور المركز الرقابي ومتابعة التزام جميع المنشآت والقطاعات بالمنطقة وتكامل العمل مع الجهات ذات العلاقة للنهوض بالقطاع البيئي، منوهًا بما توليه القيادة الرشيدة من تركيز على الاهتمام بالبيئة وبما حققته المملكة في مؤشرات القطاع البيئي، والحفاظ على الثروات، والتي تعزز من جودة الحياة وتحقيق الاستدامة والتوازن البيئي بما يخدم الأجيال القادمة.
من جهة أخرى، أعرب المهندس البلوي عن شكره وتقديره لنائب أمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته الكريمة للارتقاء بالقطاع البيئي بالمنطقة.