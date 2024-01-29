نائب أمير تبوك يتلقى تقريرًا عن إنجازات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

استقبل نائب أمير منطقة تبوك، الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة الشمالية المهندس ثامر بن عوض البلوي.