محافظ شرورة يرعى حفل "يوم التأسيس" بتعليم شرورة

أقامت إدارة تعليم شرورة مساء اليوم حفل الإدارة بمناسبة يوم التأسيس برعاية محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، وبحضور مدير تعليم شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري ومديري الجهات الحكومية المدنية والعسكرية وجمع كبير من أولياء الأمور والطلاب.
بدأت فعاليّات الحفل بافتتاح المعرض المصاحب الذي يحتوي على قسم التصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي وأركان الأسرة المنتجة. وبدأ الحفل بالتحية الكشفية والسلام الملكي والقرآن الكريم، وأنشودة افتتاحية لطالبات الابتدائية السابعة.كما ألقى مدير تعليم شرورة كلمة رحب فيها براعي الحفل والضيوف، ورفع فيها أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وسمو أمير منطقة نجران وسمو نائبه بهذه المناسبة.
وأكد: التأسيس هو استحضار لعمقنا التاريخي منذ ثلاثة قرون من الزمن ويوم يربط الشعب السعودي والشخصية التي وضعت اللبنة الأولى لعمق وطننا التاريخي ويوم حب وانتماء وفخر واعتزاز بهذا الوطن بالقلب والروح والجسد والمحيط.
وفي ختام كلمته شكر فيها كل فريق العمل والحضور؛ داعيًا الله أن يحفظ الوطن والقيادة والشعب.