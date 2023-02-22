محافظ شرورة يرعى حفل "يوم التأسيس" بتعليم شرورة

بدأت فعاليّات الحفل بافتتاح المعرض المصاحب الذي يحتوي على قسم التصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي وأركان الأسرة المنتجة. وبدأ الحفل بالتحية الكشفية والسلام الملكي والقرآن الكريم، وأنشودة افتتاحية لطالبات الابتدائية السابعة.كما ألقى مدير تعليم شرورة كلمة رحب فيها براعي الحفل والضيوف، ورفع فيها أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وسمو أمير منطقة نجران وسمو نائبه بهذه المناسبة.