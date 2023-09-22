4 أيام من الفعاليات..400 ألف طالب يتهيأون للاحتفال بيوم الوطن في مكة

ودعت الإدارة جميع منسوبي ومنسوبات التعليم والطلبة وأسرهم للمشاركة في هذه المناسبة الوطنية وتفعيلها داخل المدارس والمكاتب التعليمية وفق الإجراءات النظامية والهوية المعتمدة لهذا العام، وتأكيداً لأهمية المناسبة وأبعادها الوطنية والتربوية وما تتركه من أثر في نفوس الطلاب والطالبات وتعزيز دور وزارة التعليم في ترسيخ قيم الانتماء للوطن، والولاء للقيادة، والمواطنة الصالحة في نفوس الطلاب والطالبات، ومنسوبي التعليم والأسر وأولياء الأمور والمجتمع كافة وتحقيق أهداف الرؤية الطموحة، والعمل على مشاريعها ومبادراتها التي ستثمر بجهود أبنائها وبناتها، وبدعم متواصل ولا محدود من قادتها.