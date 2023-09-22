4 أيام من الفعاليات..400 ألف طالب يتهيأون للاحتفال بيوم الوطن في مكة

يشارك أكثر من 400 ألف طالب وطالبة و35 ألف من الهيئتين التعليمية والإدارية في احتفال الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة باليوم الوطني في عامه الـ93؛ حيث تشارك المدارس ومكاتب التعليم والإدارة في الاحتفال بالعديد من الأنشطة والفعاليات والبرامج المتنوعة.
وتبدأ الفعاليات في 1421 مدرسة و8 مكاتب للتعليم يوم الاثنين المقبل إلى يوم الخميس الذي يليه تحت شعار "نحلم ونحقق"، من خلال البرامج والأنشطة بما يعزز من قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته.
وقد استعدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة منذ وقت مبكر لهذه المناسبة الوطنية الغالية؛ حيث شُكلت اللجان وتواصلت مع المكاتب والمدارس لعمل خطة تنفيذ البرامج والفعاليات والأنشطة المصاحبة لليوم الوطني الذي يأتي تجسيداً للدور العظيم الذي قام به المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- بتوحيد المملكة العربية السعودية.
ودعت الإدارة جميع منسوبي ومنسوبات التعليم والطلبة وأسرهم للمشاركة في هذه المناسبة الوطنية وتفعيلها داخل المدارس والمكاتب التعليمية وفق الإجراءات النظامية والهوية المعتمدة لهذا العام، وتأكيداً لأهمية المناسبة وأبعادها الوطنية والتربوية وما تتركه من أثر في نفوس الطلاب والطالبات وتعزيز دور وزارة التعليم في ترسيخ قيم الانتماء للوطن، والولاء للقيادة، والمواطنة الصالحة في نفوس الطلاب والطالبات، ومنسوبي التعليم والأسر وأولياء الأمور والمجتمع كافة وتحقيق أهداف الرؤية الطموحة، والعمل على مشاريعها ومبادراتها التي ستثمر بجهود أبنائها وبناتها، وبدعم متواصل ولا محدود من قادتها.