تدشين مبادرة "تستاهل" لتقديم العروض الحصرية لمنسوبي أمانة الطائف

أطلق أمين محافظة الطائف المهندس عبدالله بن خميّس الزايدي مبادرة "تستاهل" لمنسوبي الأمانة من موظفين وموظفات وعاملين في كل الوكالات والإدارات والأقسام والفروع البلدية.
وتمثل هذه المبادرة إحدى المبادرات التحفيزية التي تنفذها الأمانة لمنسوبيها بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في استثمار وتطوير رأس المال البشري.
وتقدم المبادرة باقة من العروض والخصومات الحصرية بكل القطاعات الصحية والمواصلات والسفر والتسوق والترفيه والسياحة والرياضة والفنادق وخلاف ذلك عن طريق الشراكة المجتمعية في أمانة الطائف.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة ضمن برامج ولاء الموظفين والصحة التنظيمية، والذي يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي وزيادة الولاء والانتماء الوظيفي، ورفع مستوى الانتاجية والأداء من خلال تقديم العروض والخصومات الخاصة لمنسوبي الأمانة عبر عدد من الشراكات المحلية في مختلف المجالات، في إطار السعي الدائم نحو تقديم أفضل الخدمات لمنسوبي الأمانة، وتعزيز ولائهم وانتمائهم، وتمكين الشراكات لتقديم خدمة الاشتراك في المبادرة مباشرة، إضافة لتوفير الدعم الفني وخدمة العملاء بما يليق بمكانة القطاع البلدي ومنسوبيه، حيث يستطيع من خلال المبادرة أن يتحصل على خصومات مضمونة من العلامات التجارية المشاركة، والاستفادة من المبادرة بشكل لامحدود، وسيحصل الموظف على خصومات وأكثر من خلال المبادرة على تطبيق الأمانة متضمنًا قسمًا خاصًا للعروض والخصومات الحصرية التي تقدم للأمانة من مختلف الجهات.
وتتماشى هذه المبادرة مع الإيمان بواجب الأمانة وجميع شركائها في تقديم منتج يمنحهم وأسرهم مزايا متنوعة تلامس احتياجاتهم اليومية، تقديرًا وعرفانًا بجهودهم وعطاءاتهم في تنمية وتطوير الخدمات البلدية المقدمة للأهالي، وخلق بيئة عمل محفزة ومنتجة عبر معايير تسهم في تعزيز ثقافة تميز العمل الوظيفي في هذه الجهة الحكومية، والرفع من إنتاجية موظفي القطاع البلدي وتنمية ارتباطه الوظيفي.