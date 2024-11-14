تدشين مبادرة "تستاهل" لتقديم العروض الحصرية لمنسوبي أمانة الطائف

ويأتي إطلاق هذه المبادرة ضمن برامج ولاء الموظفين والصحة التنظيمية، والذي يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي وزيادة الولاء والانتماء الوظيفي، ورفع مستوى الانتاجية والأداء من خلال تقديم العروض والخصومات الخاصة لمنسوبي الأمانة عبر عدد من الشراكات المحلية في مختلف المجالات، في إطار السعي الدائم نحو تقديم أفضل الخدمات لمنسوبي الأمانة، وتعزيز ولائهم وانتمائهم، وتمكين الشراكات لتقديم خدمة الاشتراك في المبادرة مباشرة، إضافة لتوفير الدعم الفني وخدمة العملاء بما يليق بمكانة القطاع البلدي ومنسوبيه، حيث يستطيع من خلال المبادرة أن يتحصل على خصومات مضمونة من العلامات التجارية المشاركة، والاستفادة من المبادرة بشكل لامحدود، وسيحصل الموظف على خصومات وأكثر من خلال المبادرة على تطبيق الأمانة متضمنًا قسمًا خاصًا للعروض والخصومات الحصرية التي تقدم للأمانة من مختلف الجهات.