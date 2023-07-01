اختتام ناجح لمبادرات إخاء في حج هذا العام 1444هـ

وأسهم 37 متطوعًا من أبناء إخاء المدينة في مبادرة الأدلاء بالمدينة المنورة وتضمنت استقبال الحجاج في المطار وتوجيههم وإرشادهم داخل المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى مشاركة اثنين من المتطوعين من الأبناء في مبادرة عطاء وإثراء التي أطلقتها جمعية كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة واستهدفت تكوين فرق تطوعية من جمعيات الأيتام بالمملكة للقيام بأعمال تطوعية في موسم هذا الحج.