اختتام ناجح لمبادرات إخاء في حج هذا العام 1444هـ

اختتمت بنجاح مبادرات المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، خلال مشاركاتها في حج هذا العام 1444هـ والتي تضمنت خمس مبادرات وطنية تطوعية، حيث أطلقت المؤسسة مبادرة “حجنا آمن” بمشاركة 17 متطوعًا من أبناء إخاء حائل من خلال توديع المسافرين في مطار حائل لأداء الحج وتوزيع حقائب تعريفية بالحج وبالتعاون مع مطار حائل الدولي وإمارة منطقة حائل وهيئة الهلال الأحمر السعودي.
وشارك 16 من كشافة إخاء بالتعاون مع جمعية الكشافة العربية السعودية في مبادرة "لبيه" لخدمة ضيوف الرحمن والمساهمة مع الجهات الحكومية وحصلوا على وسام التميز في الأداء.
وأسهم 37 متطوعًا من أبناء إخاء المدينة في مبادرة الأدلاء بالمدينة المنورة وتضمنت استقبال الحجاج في المطار وتوجيههم وإرشادهم داخل المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى مشاركة اثنين من المتطوعين من الأبناء في مبادرة عطاء وإثراء التي أطلقتها جمعية كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة واستهدفت تكوين فرق تطوعية من جمعيات الأيتام بالمملكة للقيام بأعمال تطوعية في موسم هذا الحج.
وحرصت المؤسسة على تمكين 16 من مستفيدي إخاء من الأبناء والفتيات والأسر لأداء فريضة الحج بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الحج وهيئة الأوقاف.
من جانب آخر، رفع المهندس عمر الحسين الرئيس التنفيذي لإخاء مباركته للمهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، على نجاح مبادرات إخاء في الحج وتميز مشاركتها هذا العام وفق توجيهاته الكريمة لتمكين الأيتام ودعم مساهماتهم المجتمعية التطوعية لخدمة الوطن.