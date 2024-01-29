محافظ الهيئة العامة للأوقاف يزور جامعة شقراء

وأضاف: لدينا في الهيئة تعاون مشترك مع وزارة التعليم، تضمنت عقد عدد من اللقاءات لتفعيل خدماتنا في مسارين؛ الأول مسار التعليم العام، والثاني مسار التعليم الجامعي، لافتًا إلى أن الهدف من خلال هذا التعاون هو صناعة أوقاف ذات جودة عالية تناسب طبيعة وهوية مؤسسات التعليم بالمملكة.