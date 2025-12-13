بتكلفة إنتاج 200 م³ يوميًا.. "إرواء" تدشّن محطة أحد ثربان لخدمة 15 ألف مستفيد
دشّنت جمعية إرواء محطة تحلية مياه أحد ثربان، بحضور المدير التنفيذي للجمعية الدكتور علي العبيدي، وبالشراكة مع "سقاية" وبدعم من منصة "إحسان"، وذلك في إطار المشاريع النوعية لتعزيز خدمات المياه الصالحة للشرب في منطقة عسير.
وتخدم المحطة أكثر من 15,000 مستفيد في مركز أحد ثربان بمحافظة المجاردة، إضافة إلى 77 قرية مجاورة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 متر مكعب يوميًا، ما يجعلها من المشاريع الحيوية في دعم المجتمعات المحتاجة وتوفير المياه الآمنة.
وجرى تنفيذ المشروع بالشراكة مع جمعية البر الخيرية بأحد ثربان، في خطوة تعكس فاعلية التعاون بين الجهات غير الربحية في تحقيق مستهدفات التنمية وتحسين جودة الحياة.
ويأتي المشروع ضمن جهود جمعية إرواء المستمرة لتوسيع نطاق خدمات المياه، وتوفير حلول مستدامة تلبي احتياجات المستفيدين في مختلف مناطق المملكة، في إطار التزامها برؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز دوره المجتمعي.