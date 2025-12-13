بتكلفة إنتاج 200 م³ يوميًا.. "إرواء" تدشّن محطة أحد ثربان لخدمة 15 ألف مستفيد

وتخدم المحطة أكثر من 15,000 مستفيد في مركز أحد ثربان بمحافظة المجاردة، إضافة إلى 77 قرية مجاورة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 متر مكعب يوميًا، ما يجعلها من المشاريع الحيوية في دعم المجتمعات المحتاجة وتوفير المياه الآمنة.