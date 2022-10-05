محافظ القويعية يترأس اجتماع المجلس المحلي ويستقبل المعينين حديثاً

وبدأ الاجتماع بكلمة للمحافظ قدم خلالها الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على ما تحظى به المحافظة من اهتمام ورعاية في جميع المجالات، مؤكداً على توجيهاته الدائمة حيال تلمس احتياجات المحافظة ومتابعة الخدمات المقدمة لأهلها.