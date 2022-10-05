محافظ القويعية يترأس اجتماع المجلس المحلي ويستقبل المعينين حديثاً

ترأس محافظ القويعية، مساعد بن عبدالرحمن السالم، بمقرِّ المحافظة، أمس الثلاثاء، اجتماع المجلس المحلي في جلسته الأولى من الدورة السادسة، بحضور رؤساء ومديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس.
وبدأ الاجتماع بكلمة للمحافظ قدم خلالها الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على ما تحظى به المحافظة من اهتمام ورعاية في جميع المجالات، مؤكداً على توجيهاته الدائمة حيال تلمس احتياجات المحافظة ومتابعة الخدمات المقدمة لأهلها.
كما ناقش الاجتماع الموضوعات والمشروعات التنموية المدرجة في جدول أعمال المجلس.
كما جرى أيضًا مناقشة المشاريع المنفذة والمتعثرة أيضًا، والعمل على وضع تصور للحلول اللازمة من أجل العمل على إنجازها في الوقت المحدد، واستعراض نِسب الإنجاز لدى الجهات الخدمية بالمحافظة.
وحثَّ محافظ القويعية، المجتمعين على التعاون والتكامل لتنمية المحافظة والرُّقي بها وبذل وافر العطاء بكل جدٍ وإخلاص لخدمة الوطن والمواطن.
واستقبل محافظ القويعية، بمكتبه أعضاء المجلس المحلي المُعيَّنين :
سعد محمد المطوع وَ راشد جابر القحطاني وَ غدير ناصر المري وَ غرام سالم الجبيري ، حيث هنأهم على نيل الثقة الكريمة من القيادة الرشيدة أيدها الله، راجياً لهم التوفيق.