"أمانة الطائف" تعزز تمكين الشباب والفتيات بـ90 مبادرة ومشروعاً تطوعياً بشراكة غير ربحية

ونفذت أمانة الطائف 90 مبادرة وبرنامجاً تطوعياً، خلال الربع الأول من العام الجاري 2024م، بمشاركة متطوعين ومتطوعات في عدد من المجالات المجتمعية الهادفة، وبالشراكة المجتمعية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع غير الربحي، بهدف تعزيز جودة الحياة، ومنها مبادرات لمعالجة الكتابات العشوائية بالجدران، وتعزيز التنمية الخضراء من خلال زراعة الأشجار والشتلات المختلفة، وفعاليات صحية للمشي والتبرع بالدم، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية التطوع، ومبادرات يوم التأسيس، وتنظيم مبادرات للأشخاص ذوي الإعاقة، وزيارة المرضى، وتعزيز النظافة، وبرامج الإصحاح البيئي، وخدمة المجتمع، وتنظيم الفعاليات والمناشط، ومبادرات أصدقاء الأمانة. وكذلك مبادرة أهالينا مع البنك الأهلي السعودي وجود الطائف والإفطار الرمضاني وتوزيع وجبات.