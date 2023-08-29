"بيئة الطائف" تضبط 594 عبوة دواء بيطرية مهرّبة ومنتهية الصلاحية

وصرّح مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المكلف عطية بن مقبل الثقفي، في بيانٍ ورد "سبق"؛ بأن الضبطيات جاءت خلال حملة تفتيشية مشتركة نفّذها مكتب الوزارة بالطائف، بالتعاون مع وحدة وقاء بالمحافظة، وبمشاركة هيئة الغذاء والدواء، والمحافظة، والشرطة، والدفاع المدني، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، استهدفت مجموعة منشاَت بيطرية شمال الطائف.