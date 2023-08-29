"بيئة الطائف" تضبط 594 عبوة دواء بيطرية مهرّبة ومنتهية الصلاحية

تمكّن مكتب البيئة والزراعة والمياه بمحافظة الطائف، من ضبط 594 عبوة دواء مهرّبة ومنتهية الصلاحية شمال المحافظة، وذلك من خلال الجولات الرقابية على المنشاَت البيطرية.
وصرّح مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المكلف عطية بن مقبل الثقفي، في بيانٍ ورد "سبق"؛ بأن الضبطيات جاءت خلال حملة تفتيشية مشتركة نفّذها مكتب الوزارة بالطائف، بالتعاون مع وحدة وقاء بالمحافظة، وبمشاركة هيئة الغذاء والدواء، والمحافظة، والشرطة، والدفاع المدني، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، استهدفت مجموعة منشاَت بيطرية شمال الطائف.
وأكّد "الثقفي" أن الحملات الرقابية مستمرّة بشكلٍ مكثّف على المنشاَت البيطرية بمحافظة الطائف لمتابعة سير العمل والتحقّق من تراخيصها والعاملين بها، ومزاولة عملها حسب الأنظمة والتعليمات، مشيدًا بما تشكّله الحملات الرقابية من دور هام للمحافظة على صحة الإنسان والحيوان.
ودعا "الثقفي" المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالف من خلال الاتصال على هاتف الوزارة رقم "939"، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال تطبيق الوزارة "نما".