بحضور المحافظ.. خطيب العيد في شقراء يحذر من الرعي والاحتطاب الجائر

وتحدث "الشايع" عن ضرورة حب الوطن والاعتزاز به، والفرح بالعيد والمداومة على الطاعة والعبادة، لافتًا إلى أهمية الدعاء لولي الأمر بالحفظ والتوفيق، وأن ذلك من أعظم الطاعات وأجلّ القربات، مستدلًا على ذلك بالنصوص الشرعية على ذلك.