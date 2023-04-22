بحضور المحافظ.. خطيب العيد في شقراء يحذر من الرعي والاحتطاب الجائر

أدّى محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في مصلى العيد.
وأمّ المصلين الشيخ محمد الشايع، والذي بدأ خطبته بالحديث عما أنعم الله به على عباده بإتمام الصيام والقيام، ونعمة الأمن والامان، مؤكدًا أن هذه من أبرز النعم التي تستوجب الشكر لله أولًا ثم لقادة هذه البلاد.
وتحدث "الشايع" عن ضرورة حب الوطن والاعتزاز به، والفرح بالعيد والمداومة على الطاعة والعبادة، لافتًا إلى أهمية الدعاء لولي الأمر بالحفظ والتوفيق، وأن ذلك من أعظم الطاعات وأجلّ القربات، مستدلًا على ذلك بالنصوص الشرعية على ذلك.
وركّز في نهاية الخطبة على أهمية البيئة وضرورة المحافظة عليها بزرع الأشجار والاهتمام بها، مشيرًا إلى الأجر العظيم لمن يغرس الأشجار، ومحذرًا من الرعي والاحتطاب الجائر، حيث تحدث عن العقوبة الشديدة لمن يلوث البيئة بالتخريب والإتلاف والعبث.
ونجحت شرطة محافظة شقراء وشعبة المرور والدوريات الأمنية في تنظيم حركة السير، وتكثيف الحضور الأمني أمام مصليات العيد والجوامع.