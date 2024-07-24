نجران.. جمعية إرادة التوحد تواصل تدريب مستفيدها على الفروسية

أطلقت جمعية إرادة التوحد بنجران، اليوم الأربعاء، برنامج فرسان الإرادة المرحلة الثانية لعام 2024، لتدريب مستفيديها من ذوي اضطراب طيف التوحد، على ركوب الخيل وتعليمهم الفروسية مجانًا.
ويعد هذا البرنامج من الطرق التي تساعد في تعزيز مهارات "التآزر الحركي والبصري" ومهارات "التركيز والانتباه"؛ لتنمية تواصل تلك الفئة مع المحيط الخارجي.
ويقدم البرنامج أكثر من 160 جلسة تدريبية، لتنمية مهارات ذوي اضطراب طيف التوحد، وتدريبهم وتمكينهم من المشاركات المحلية والإقليمية والعالمية.
كما يأتي هذا البرنامج ضمن دور الجمعية في تمكين ذوي اضطراب طيف التوحد بابتكار البرامج المناسبة لهم ودمجهم بالمجتمع ومساندتهم لتحقيق ذواتهم.
يُذكر أن جمعية إرادة التوحد بنجران، تعمل على زيادة الفرصة لعدد أكبر من المستفيدين؛ تحقيقًا لرغبة الأسر في تدريب أطفالهم على الفروسية، كما تسعى لتبني المواهب وتطوير المهارات لدى مستفيديها.