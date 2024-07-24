نجران.. جمعية إرادة التوحد تواصل تدريب مستفيدها على الفروسية

يُذكر أن جمعية إرادة التوحد بنجران، تعمل على زيادة الفرصة لعدد أكبر من المستفيدين؛ تحقيقًا لرغبة الأسر في تدريب أطفالهم على الفروسية، كما تسعى لتبني المواهب وتطوير المهارات لدى مستفيديها.