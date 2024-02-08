"الجميح" يزور "دار تراث الوشم" ويطلع على محتوياتها ويشيد بجهود مؤسسها

زار الشيخ حمد الجميح دار تراث الوشم في البلدة التاريخية بمحافظة شقراء، حيث كان في استقباله مالك ومؤسس الدار الدكتور عبداللطيف الحميد، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان.
رافق الشيخ حمد الجميح في الزيارة، محمد بن حمد الجميح وعبدالعزيز بن عبدالرحمن الجميح ومنصور بن محمد الجميح ونايف بن حمد بن محمد العبدالله الجميح.
واطلع "الجميح" والوفد المرافق له على الجهود التي بذلها الدكتور الحميد في إعداد الدار، والتي أبرَزَ من خلالها الإرث التاريخي لمحافظة شقراء ومراكزها.
واشتملت الدار على توثيق مصور ومدون، لتاريخ الوشم في محافظة شقراء ومرات والمراكز التابعة لهما، إضافة إلى توثيق أهم الأحداث والمناسبات الوطنية في المنطقة.
وثمن "الجميح" الجهود المميزة والبارزة التي بذلها مؤسس الدار، قائلاً: "لقد شاهدنا عملاً مميزاً، وجهوداً كبيرة جعلت الدار مرجعاً لتراث المنطقة وتاريخها، ومقصداً للزوار والسياح ومحبي التراث".
وأضاف: "في كل مرة نزور دار تراث الوشم نرى الجديد من الإبداع والتميز الذي يدل على حجم الجهود التي يبذلها مالك الدار الدكتور عبداللطيف الحميد".