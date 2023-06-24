"البيئة" في حفر الباطن يدشّن حملةً للتعريف بالاشتراطات الصحية للأضحية

دشن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن، اليوم السبت، بالتعاون مع مركز وقاء بالمحافظة، حملته التوعوية "أضحيتي"؛ للتعريف بالاشتراطات الصحية للأضحية، وتوعية الراغبين بشراء الأضاحي بكيفية تمييز الأضحية السليمة والمريضة قبل الذبح وبعده، وحثهم على ذبح الأضحية في المسالخ المرخصة والخاضعة للرقابة البيطرية، إضافة إلى تقديم الإرشادات الصحية.