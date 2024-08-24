انتهاء أعمال القبول إلكترونيًّا بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

ويترأس اللجان كافة، لجنةٌ مركزية برئاسة عميد القبول والتسجيل، تُعنى بالإشراف والمتابعة لأعمال اللجان التابعة لها، واتخاذ الإجراء المناسب لتحقيق التكامل، وتيسير أعمال القبول، مع التأكيد على أن مفاضلة القبول بالجامعة بالنسبة الموزونة؛ لتغطية جميع المقاعد المعتمدة من مجلس الجامعة. كما تمنى "التركي" لجميع الطلبة المقبولين التوفيق في إكمال مسيرتهم الجامعية.