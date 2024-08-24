انتهاء أعمال القبول إلكترونيًّا بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

أنهت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، اليوم السبت، جميع أعمال القبول للعام الجامعي 1446هـ.
وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح: إن بوابة القبول الإلكترونية استقبلت خلال مدة تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة، نحو 75 ألف طلب التحاق من طلاب وطالبات الثانوية العامة؛ حيث جرت عملية التقديم في الجامعة بآلية إلكترونية متقنة.
وأضاف "آل مريح"، أنه تم الإعلان عن ترشيح ثلاث دفعات حسب الجدول الزمني للقبول في موعده، إضافة إلى دفعة إضافية رابعة بتوجيه من رئيس الجامعة المكلف الدكتور فهد بن أحمد الحربي؛ وذلك بفضل الله، ثم الاعتماد على أحدث الأنظمة التقنية وأكثرها تطورًا.
هذا بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع مصادر المعلومات الحكومية الرسمية وخدمات الدعم الدائم التي تقدّمها عمادة القبول والتسجيل بالجامعة والموارد التي سخرتها الجامعة لإنجاح أعمال القبول وبأفضل جودة.
وأكد شفافية الجامعة مع المتقدمين؛ حيث حرصت على تغطية كل المقاعد الشاغرة واستيعاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين؛ وذلك بالإعلان عن دفعة إضافية ساهمت في ترقية كثير من المتقدمين إلى رغباتهم الأعلى، وقبول عدد أكبر لإتاحة فرصة أعلى لأبناء وبنات المجتمع.
من جانبه قال مدير إدارة القبول والمنح بعمادة القبول والتسجيل تركي بن سليمان التركي: إن عمادة القبول والتسجيل تسعى دائمًا لتحقيق رؤية ورسالة وقيم الجامعة بتطبيق مبدأ العدالة والشفافية في قبول الطلبة والسعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات التي تتسم بالدقة والسرعة للمتقدمين.
وأضاف أنه تم تشكيل 9 لجان، بمشاركة 70 موظفًا وموظفة لخدمة المتقدمين والمتقدمات للقبول؛ منها لجنتا علاقات القبول الرجالية والنسائية التي تعمل خلال الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا، في مبنى العمادات المساندة بالمدينة الجامعية.
وتابع: تعمل هاتان اللجنتان على تقديم المساعدة للمتقدمين والمتقدمات في معرفة المسارات والتخصصات المتاحة في الجامعة، وتوجيههم بالشكل الصحيح؛ لضمان إتمام عملية التقديم والترشح للقبول؛ إذ بلغ عدد ساعات العمل للمشاركين في اللجان نحو 1500 ساعة.
كما عملت لجنة الدعم المباشر في الاستقبال والرد على استفسارات المتقدمين من قِبَل موظفين مختصين يقومون بمساعدتهم على مدار الساعة طيلة أعمال القبول؛ حيث تم خدمة حوالى 16 ألف مستفيد عبر المحادثات الفورية، وأكثر من 4 آلاف مستفيد عبر البريد الإلكتروني.
وأكد "التركي" الاعتماد الكبير على قنوات التواصل الاجتماعي من خلال لجنة تعمل على مدار الساعة للتفاعل مع المتقدمين والمتقدمات عبر كل وسائل التواصل الرسمية التابعة لعمادة القبول والتسجيل بالجامعة من خلال الحساب الموحد IAU_AR@، والإجابة على مختلف الأسئلة وتوضيح المسارات والكليات.
هذا إضافة إلى خدمة "واتساب الأعمال" في الرد على أكثر من 3400 متقدم ومتقدمة، على الرقم الموحد للعمادة، إلى جانب حساب العمادة في منصة (X) وجميعها تعمل على مدار الساعة للرد على المتقدمين فوريًّا.
ويترأس اللجان كافة، لجنةٌ مركزية برئاسة عميد القبول والتسجيل، تُعنى بالإشراف والمتابعة لأعمال اللجان التابعة لها، واتخاذ الإجراء المناسب لتحقيق التكامل، وتيسير أعمال القبول، مع التأكيد على أن مفاضلة القبول بالجامعة بالنسبة الموزونة؛ لتغطية جميع المقاعد المعتمدة من مجلس الجامعة. كما تمنى "التركي" لجميع الطلبة المقبولين التوفيق في إكمال مسيرتهم الجامعية.
وقال الدكتور "آل مريح": إن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل -ممثلة في عمادة القبول والتسجيل- عملت على تنفيذ الاستعدادات اللازمة لإتمام تسجيل المقررات للطلبة المنتظمين للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1446هـ.
وأضاف: تُظهر المؤشرات إتمام حوالى 98% من الطلاب والطالبات عملية تسجيل مقرراتهم ذاتيًّا عبر نظام سجلات الطلاب؛ الأمر الذي يؤكد مدى وعي وحرص الطلبة الحاليين والمستجدين على الاستعداد المبكر والمبادرة للانتظام على مقاعد الدراسة.
فيما يجوز لغير المنتظمين التقدم بطلب تأجيل دراستهم للفصل الدراسي الأول، تفاديًا لمؤشر الانقطاع عن الدراسة؛ حيث إن تأجيل الدراسة أحدُ الحركات الأكاديمية الذي تُجيزه لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية عندما يطرأ تحديات تمنع الطالب من الانتظام في الدراسة لفصل دراسي واحد أو أكثر.
وأضاف الدكتور "آل مريح"، أن مدة تسجيل المقررات الدراسية والانضمام للشعب المجدولة من قِبَل الكليات تُعَد من أهم العمليات الأكاديمية التي تحرص الجامعة على نجاحها بشكل تام، مطلع كل فصل دراسي.
كذلك الالتزام بالمواعيد الزمنية المجدولة والمعلنة مسبقًا للطلبة، التي ترتبط بنظام ولائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية الجامعة؛ فقد شكلت العمادة فريقًا متكاملًا يعمل بعناية وإتقان جنبًا إلى جنب مع الكليات والفِرَق الإعلامية والتوعوية لتحقيق مصلحة الطلاب والطالبات والعملية التعليمية.
كما تحظى العمادة بمنظومة متكاملة تقنيًّا وبشريًّا سخّرتها إدارة الجامعة لتقديم كل خدماتها وأداء مهامها بجودة عالية من خلال استثمار أدوات الإعلام الجديد، ورفع مستوى نضج التعاملات الإلكترونية التي تتيح للطالب التسجيل أو التواصل من أي مكان وفي أي وقت على مدار الساعة، متمنيًا لجميع الطلبة التوفيق والنجاح في إكمال مسيرتهم الجامعية.