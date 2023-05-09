محافظ الزلفي يلتقي مدير "تعليم الرياض" ويؤكد أهمية العمل التكاملي

التقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في ديوان المحافظة، مدير التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، والوفد المرافق له.