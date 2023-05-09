محافظ الزلفي يلتقي مدير "تعليم الرياض" ويؤكد أهمية العمل التكاملي

التقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في ديوان المحافظة، مدير التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، والوفد المرافق له.
وتناول اللقاء الذي حضره مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي، عدداً من الموضوعات المشتركة والخدمات التعليمية بالمحافظة والخطط والبرامج التعليمية المستقبلية.
وجرى التأكيد على أهمية العمل التكاملي بين مختلف القطاعات الحكومية، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030م، ووفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهات ومتابعة أمير منطقة الرياض ونائبه.
والتقى مدير التعليم بمنطقة الرياض، والوفد المرافق له، خلال زيارته التفقدية للمحافظة، اليوم، بمدير وقيادات التعليم "بنين" و"بنات"، بالصالة الرئيسة بمبنى الإدارة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أهم الإنجازات، علاوة على مناقشة التحديات المستقبلية. كما تفقد المحافظ، عدداً من المقرات والإدارات؛ للاطلاع على سير العملية التعليمية.