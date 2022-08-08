"تعليم الباحة" تطلق أول معسكر كشفي للفتيات على مستوى المملكة

دشّنت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية للبنات بتعليم الباحة نوال بنت علي الدرمحي، اليوم الإثنين، فعاليات المعسكر الكشفي الأول للفتيات 1444هـ، في مقر بيت الطالب، تحت رعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.
يأتي ذلك بمشاركة أكثر من 90 طالبة وقائدة كشفية يمثلن تسع إدارات تعليمية من مناطق ومحافظات المملكة.
حضر التدشين، مساعد مدير عام النشاط بوزارة التعليم الدكتورة إيمان الفريدي، ومديرة إدارة التدريب الطلابي بوزارة التعليم سارة العتيبي، ومديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم الباحة فاطمة رجا، وعدد من القيادات التربوية في قسم البنات والمشرفات التربويات.
وتجوّل الحضور في أرجاء المعسكر الذي شمل المخيمات والمعسكرات الكشفية والأنشطة الرياضية والهوايات المهنية والفنية، وإقامة حفل خطابي ولوحة فنية بعنوان: "فتيات الكشافة في باحة الأشواق".