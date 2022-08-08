"تعليم الباحة" تطلق أول معسكر كشفي للفتيات على مستوى المملكة

دشّنت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية للبنات بتعليم الباحة نوال بنت علي الدرمحي، اليوم الإثنين، فعاليات المعسكر الكشفي الأول للفتيات 1444هـ، في مقر بيت الطالب، تحت رعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.